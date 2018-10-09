Пес на футбольном поле
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Пес-футболист сорвал матч в Грузии

Во время футбольного матча Дила (Гори) - Торпедо (Кутаиси) в Грузии на поле выбежал пес.

Он не стал забивать гол, зато успел поиграть с вратарем. В итоге из-за собаки игру прервали на три минуты.

  • 9 октября 2018
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