Побыть Лениным: помогут ли VR-технологии понять историю?
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Побыть Лениным: помогут ли VR-технологии понять историю?

Если вспомнить школьные уроки истории, то в голове, возможно, возникнут не самые увлекательные воспоминания.

Отдел виртуальной реальности Би-би-си вместе с Университетским колледжем Лондона попытался понять, могут ли VR-технологии помочь ученикам лучше понять историю.

Основой одной из воссозданных исследователями сцен стала фотография, сделанная в Москве в 1920 году. На ней Владимир Ленин обращается к красноармейцам, отправляющимся на польский фронт.

Наш видеоблогер Бен Тавенер опробовал эту технологию на себе.

  • 16 октября 2018
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