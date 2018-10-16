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Побыть Лениным: помогут ли VR-технологии понять историю?
Если вспомнить школьные уроки истории, то в голове, возможно, возникнут не самые увлекательные воспоминания.
Отдел виртуальной реальности Би-би-си вместе с Университетским колледжем Лондона попытался понять, могут ли VR-технологии помочь ученикам лучше понять историю.
Основой одной из воссозданных исследователями сцен стала фотография, сделанная в Москве в 1920 году. На ней Владимир Ленин обращается к красноармейцам, отправляющимся на польский фронт.
Наш видеоблогер Бен Тавенер опробовал эту технологию на себе.
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16 октября 2018
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