"Агрессии в нем не было": разговор со школьным другом Александра Мишкина
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"Агрессии в нем не было": разговор со школьным другом Александра Мишкина

Корреспондент Би-би-си Сергей Горяшко поговорил со школьным другом Александра Мишкина - предполагаемого отравителя Скрипалей. Настоящее имя "Александра Петрова" - одного из двух россиян, обвиняемых британскими властями в попытке отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери - огласила исследовательская группа Bellingcat.

По словам его давнего товарища, Мишкин был спокойным, отзывчивым и неагрессивным, мечтал стать врачом, но пошел в военное училище.

Друг Мишкина так же отметил, что прошло много времени и человек мог измениться.

  • 10 октября 2018
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