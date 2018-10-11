Что жители поселка Лойга говорят об Александре Мишкине?
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На родине Мишкина: что земляки думают о подозреваемом в отравлении Скрипалей

Би-би-си отправилась в поселок Лойга Архангельской области, чтобы посмотреть, где вырос подозреваемый в отравлении Скрипалей Александр Мишкин, и пообщаться с его знакомыми.

Многие из них узнали Мишкина, но в его причастности к отравлению сомневаются.

  • 11 октября 2018
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