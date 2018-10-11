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Видео
Авария ракеты "Союз МС-10". Видео
Во время запуска ракеты-носителя "Союз МС-10" с новым экипажем на МКС произошла авария.
Предположительно, у ракеты отключились двигатели второй ступени. На борту находились космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг, они остались живы.
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11 октября 2018
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