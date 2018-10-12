Супермен, классный президент и обнимашки: встреча Канье Уэста и Дональда Трампа
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Супермен, классный президент и обнимашки: встреча Канье Уэста и Дональда Трампа

Один из самых известных рэперов в мире Канье Уэст и президент США Дональд Трамп встретились в Белом доме.

"В тот момент, когда я надел эту кепку, я почувствовал себя Суперменом," - сказал музыкант сидя в кепке "Make America great again". Это девиз президентской кампании Трампа, поддержку которому рэпер (недавно сменивший имя на Йе) высказывал и раньше.

Интересные моменты из встречи Уэста и Трампа - в видео Би-би-си.

  • 12 октября 2018
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