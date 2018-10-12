Супермен, классный президент и обнимашки: встреча Канье Уэста и Дональда Трампа

Фанаты редких кроссовок в Москве: времени не остается ни на что

В Москве регулярно выстраиваются очереди за лимитированными кроссовками: 29 апреля люди сутки ждали перед магазином, когда в нем начнут продаваться кроссовки от рэпера Канье Уэста.