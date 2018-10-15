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К порезанной картине Бэнкси выстроилась очередь. Вот что там думают об акции с шредером
Последнюю работу Бэнкси - картину "Девочка с шаром", которая спустя секунду после продажи отправилась в шредер, показали всем желающим.
Корреспондент Би-би-си отправился на выставку, чтобы узнать мнение посетителей о картине, а также предложил им сделать дороже и остальные картины Бэнкси с помощью ножниц.
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15 октября 2018
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