"Взяли с собой скотч": посетители выставки Бэнкси о его новой работе
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К порезанной картине Бэнкси выстроилась очередь. Вот что там думают об акции с шредером

Последнюю работу Бэнкси - картину "Девочка с шаром", которая спустя секунду после продажи отправилась в шредер, показали всем желающим.

Корреспондент Би-би-си отправился на выставку, чтобы узнать мнение посетителей о картине, а также предложил им сделать дороже и остальные картины Бэнкси с помощью ножниц.

  • 15 октября 2018
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