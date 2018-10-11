Друг для Джейка: как псу из Москвы ищут плюшевых зайцев по всему миру

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Этот пес привык играть с плюшевыми зайцами из IKEA. Когда их перестали выпускать, игрушки стали собирать по всему миру
Пес Джейк из Москвы с детства привык к плюшевым зайцам из IKEA, он даже кладет игрушку рядом с собой перед сном. Когда магазин перестал выпускать зайцев, хозяин Джейка попросил помощи в "Фейсбуке" - и на его просьбу откликнулось множество людей.
На момент публикации пост Евгения Лебедева набрал более 500 репостов и почти 200 комментариев. Пользователи соцсети со всего мира решили помочь Джейку и прислать своих зайцев - или поискать игрушки у себя в стране. По словам Евгения, для пса уже нашли зайцев на несколько лет вперед.
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11 октября 2018
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