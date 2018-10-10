"Ты работаешь на русских". Грэму Филлипсу не дали сорвать пресс-конференцию Bellingcat

Журналист Грэм Филлипс, ранее работавший на RT и "Звезду", попытался сорвать презентацию доклада о подозреваемых в отравлении Скрипалей. Но ему это не удалось.