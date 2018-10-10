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Новый фильм Питер Джексона: цветные и озвученные кадры Первой мировой войны
Режиссер трилогии "Властелин колец", обладатель Питер Джексон снял документальный фильм о Первой мировой войне "Они никогда не состарятся".
При помощи современных технологий архивные съемки из Имперского военного музея получили цвет и звук. "Именно такой войну видели солдаты", уверен режиссер.
В интервью Би-би-си обладатель трех статуэток "Оскар" Джексон рассказал, почему взялся за такую тему.
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10 октября 2018
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