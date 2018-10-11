Путин - Хабибу: "Можем так прыгнуть, что мало не покажется"
Media playback is unsupported on your device
Видео

Путин - Хабибу: "Можем так прыгнуть, что мало не покажется"

Владимир Путин поздравил с победой борца Хабиба Нурмагомедова. Нурмагомедов оставил за собой титул чемпиона UFC по смешанным боевым искусствам, но после боя устроил потасовку с командой противника - Конора Макгрегора.

Выплату гонорара Хабибу заморозили, идет разбирательство.

  • 11 октября 2018
Go to next video: Как Тимати, Хабиб и Рамзан в "Инстаграме" ругались