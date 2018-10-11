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Путин - Хабибу: "Можем так прыгнуть, что мало не покажется"
Владимир Путин поздравил с победой борца Хабиба Нурмагомедова. Нурмагомедов оставил за собой титул чемпиона UFC по смешанным боевым искусствам, но после боя устроил потасовку с командой противника - Конора Макгрегора.
Выплату гонорара Хабибу заморозили, идет разбирательство.
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11 октября 2018
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