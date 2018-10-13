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Мода против буллинга: как 11-летняя девочка борется с дискриминацией
Сверстники часто издевались над Кхерис Роджерсее из-за цвета ее кожи. 11-летняя американка решила бороться с этим через собственную линию одежды.
Несмотря на юный возраст, Роджерс уже продает тысячи маек со своим логотипом и даже приняла участие в Нью-Йоркской неделе моды.
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13 октября 2018
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