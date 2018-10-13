Эта гостиница пустовала 40 лет после гражданской войны.
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Заброшенная роскошь. Как старый отель под Бейрутом обрел новую жизнь

Отель Grand Sofar в Бейруте когда-то был центром притяжения для знаменитых и высокопоставленных жителей ливанской столицы. Жемчужина архитектуры, в годы гражданской войны он был заброшен и частично разрушен.

Сейчас владельцы отремонтировали здание и впервые открыли его для посетителей. Среди них - 80-летняя Самира Саих, которая полвека назад в этом отеле отмечала свою свадьбу.

  • 13 октября 2018
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