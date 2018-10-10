ТВ-новости: Дело Скрипаля и российские шпионы в Чехии

ГРУ могло следить за Скрипалем еще в Чехии?

По данным чешского радио, сотрудники ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига, также известные как Петров и Боширов, могли вести слежку за Сергеем Скрипалем в Праге еще в 2014 году.