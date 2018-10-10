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ТВ-новости: Дело Скрипаля и российские шпионы в Чехии
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 10 октября:
- Приключения Петрова и Боширова в Чехии. Что делали российские агенты в Праге и зачем туда приезжал Скрипаль.
- Большие надежды на автокефалию. Священный Синод в Стамбуле решает вопрос независимости украинской православной церкви.
- Откуда деньги, Замира. Британия впервые потребовала объяснить происхождение богатств. Объясняться придется жене азербайджанского банкира.
- Не черно-белая война. Как Питер Джексон вернул краски Первой мировой и голос ее героям.
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10 октября 2018
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