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Как российско-украинские вездеходы "Шерп" преодолевают политический кризис
О вездеходах "Шерп" все узнали еще в 2016 году: тогда их заметил Top Gear и другие западные издания. Во всех публикациях журналисты называли вездеходы российскими, но на самом деле их производит российско-украинская компания.
Идея проекта зародилась еще до конфликта двух стран. Сейчас офисы компании продолжают работать и в Киеве, и в Санкт-Петербурге.
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"Шерпам" не страшна трясина, крупные камни, горы песка или старых покрышек. Но как вездеходы справляются с геополитическим кризисом? Смотрите в видео Русской службы Би-би-си.
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18 октября 2018
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