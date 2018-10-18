Как российско-украинские вездеходы "Шерп" преодолевают политический кризис
Media playback is unsupported on your device
Видео

Как российско-украинские вездеходы "Шерп" преодолевают политический кризис

О вездеходах "Шерп" все узнали еще в 2016 году: тогда их заметил Top Gear и другие западные издания. Во всех публикациях журналисты называли вездеходы российскими, но на самом деле их производит российско-украинская компания.

Идея проекта зародилась еще до конфликта двух стран. Сейчас офисы компании продолжают работать и в Киеве, и в Санкт-Петербурге.

"Шерпам" не страшна трясина, крупные камни, горы песка или старых покрышек. Но как вездеходы справляются с геополитическим кризисом? Смотрите в видео Русской службы Би-би-си.

  • 18 октября 2018
Go to next video: Заумные машины - звезды соцсетей