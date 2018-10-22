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Как избежать разоблачения? Советы Петрову и Боширову от экспертов "Валдая"
На прошлой неделе в Сочи прошло 15-е заседание Валдайского дискуссионного клуба. Кроме Владимира Путина, который исправно посещает форум каждый год, туда со всего мира съехались эксперты в самых разных областях.
Могли ли Петров и Боширов оказаться гостями Валдайского клуба, что такое сыр "Новичок", как шпиону избежать разоблачения, а россиянам - попасть в рай, смотрите в новом выпуске рубрики "Политика. Козлов".
Все выпуски рубрики "Политика. Козлов" смотрите здесь.
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22 октября 2018
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