Как избежать разоблачения? Советы Петрову и Боширову от экспертов "Валдая"

Корреспондет Би-би-си Петр Козлов отправился на 15-е заседание Валдайского клуба и узнал, пригласили ли туда Петрова и Боширова и как лучше вести себя шпионам.