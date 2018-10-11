Четверо друзей доехали из Манчестера до Улан-Удэ на старом Fiat Panda
Media playback is unsupported on your device
Видео

Четверо друзей доехали из Манчестера до Улан-Удэ на старом Fiat Panda

В рамках благотворительной гонки "Монгол Ралли" четверо друзей решили преодолеть 16 000 км, чтобы через всю Евразию добраться из родного Манчестера до Улан-Удэ.

На своем пути компания пересекала фьорды Норвегии, проезжала через степи Туркменистана и даже объезжала минные поля в Таджикистане.

По словам путешественников, вся суть подобного приключения в том, чтобы как можно больше общаться с местными жителями, пробовать "разную сомнительную еду" и даже зная, что в Афганистане тебя могут застрелить, все равно продолжать путь.

  • 11 октября 2018
Go to next video: В Россию через полмира: три безумных путешествия болельщиков на ЧМ