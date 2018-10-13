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Видео
Робот Boston Dynamics научился паркуру. Что еще он умеет?
Компания Boston Dynamics на своем YouTube канале выложила новое видео про робота Атласа. Теперь он умеет заниматься паркуром: на видео он взбегает по блокам на высоту в несколько метров.
Ученые Boston Dynamics работают над Атласом с 2013 года. По их словам, робот предназначен для участия в поисково-спасательных операциях.
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13 октября 2018
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