Робот Атлас от компании Boston Dynamics научился паркуру
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Робот Boston Dynamics научился паркуру. Что еще он умеет?

Компания Boston Dynamics на своем YouTube канале выложила новое видео про робота Атласа. Теперь он умеет заниматься паркуром: на видео он взбегает по блокам на высоту в несколько метров.

Ученые Boston Dynamics работают над Атласом с 2013 года. По их словам, робот предназначен для участия в поисково-спасательных операциях.

  • 13 октября 2018
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