Что думают люди в Москве и Киеве о разрыве отношений РПЦ с Константинополем
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"Эти запреты - бред". Что думают в Москве и Киеве о конфликте РПЦ с Константинополем

Русская православная церковь разорвала отношения с Константинополем. Это случилось из-за того, что на Украине решили основать новую, независимую от РПЦ церковь, а Вселенский патриархат поддержал это решение.

Москва же выступала категорически против.

Мы спросили у людей на улицах Москвы и Киева, что они думают о сложившейся ситуации.

  • 17 октября 2018
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