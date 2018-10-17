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"Эти запреты - бред". Что думают в Москве и Киеве о конфликте РПЦ с Константинополем
Русская православная церковь разорвала отношения с Константинополем. Это случилось из-за того, что на Украине решили основать новую, независимую от РПЦ церковь, а Вселенский патриархат поддержал это решение.
Москва же выступала категорически против.
Мы спросили у людей на улицах Москвы и Киева, что они думают о сложившейся ситуации.
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17 октября 2018
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