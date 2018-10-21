В США медведь залез в машину в надежде раздобыть чего-нибудь вкусненького
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Медведь в США вскрыл машину. Зачем?

В Колорадо во время снегопада в припаркованную около местного магазина машину залез медведь. Все это попало на камеру наружного наблюдения.

Медведь пытался найти еду, но неуспешно.

Когда он понял, что взять нечего, он решил замести следы и открыть в автомобиле все двери.

  • 21 октября 2018
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