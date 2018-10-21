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Медведь в США вскрыл машину. Зачем?
В Колорадо во время снегопада в припаркованную около местного магазина машину залез медведь. Все это попало на камеру наружного наблюдения.
Медведь пытался найти еду, но неуспешно.
Когда он понял, что взять нечего, он решил замести следы и открыть в автомобиле все двери.
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21 октября 2018
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