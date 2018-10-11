ТВ-новости: Константинополь обещает независимость украинской церкви
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 11 октября:
- Недолгая космическая одиссея. Российский космонавт и американский астронавт катапульторвались после аварии ракеты на 119-й секунде полета.
- Священный синод Константинопольской православной церкви обещает автокефалию украинской церкви и снял анафему с патриарха Филарета.
- Исчезновение оппозиционного журналиста. США требуют у Саудовской Аравии объяснить, что произошло с блогером, пропавшим на территории саудовского консульства.
- Сразу три губернатора объявили об отставке. Что изменится для Кремля, обсуждаем с нашим корреспондентом.
- В четверг прекращается поиск выживших в Индонезии. Репортаж с места событий нашего корреспондента.
- Из Манчестера до Улан-Удэ на старенькой Фиат Панде.
- Флешмоб для песика Джейки.
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11 октября 2018