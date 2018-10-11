ТВ-новости: Автокефалия для Украины: Священный синод обещает независимость украинской церкви
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ТВ-новости: Константинополь обещает независимость украинской церкви

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 11 октября:

  • Недолгая космическая одиссея. Российский космонавт и американский астронавт катапульторвались после аварии ракеты на 119-й секунде полета.
  • Священный синод Константинопольской православной церкви обещает автокефалию украинской церкви и снял анафему с патриарха Филарета.
  • Исчезновение оппозиционного журналиста. США требуют у Саудовской Аравии объяснить, что произошло с блогером, пропавшим на территории саудовского консульства.
  • Сразу три губернатора объявили об отставке. Что изменится для Кремля, обсуждаем с нашим корреспондентом.
  • В четверг прекращается поиск выживших в Индонезии. Репортаж с места событий нашего корреспондента.
  • Из Манчестера до Улан-Удэ на старенькой Фиат Панде.
  • Флешмоб для песика Джейки.
  • 11 октября 2018
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