Принцесса Евгения вышла замуж. Главное о церемонии
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Принцесса Евгения вышла замуж. Главное о церемонии

Принцесса Евгения Йоркская вышла замуж за своего давнего партнера Джека Бруксбэнка. Церемония прошла в часовне Святого Георгия в Виндзоре - там же, где проходило венчание принца Гарри и Меган Маркл.

Среди 850 гостей церемонии была королевская семья и многие знаменитости: Робби Уильямс, Наоми Кэмпбелл, Лив Тайлер и Стивен Фрай.

Пара проехала в карете по городу перед тем, как отправиться на прием в их честь у королевы Елизаветы II.

  • 12 октября 2018
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