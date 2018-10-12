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Принцесса Евгения вышла замуж. Главное о церемонии
Принцесса Евгения Йоркская вышла замуж за своего давнего партнера Джека Бруксбэнка. Церемония прошла в часовне Святого Георгия в Виндзоре - там же, где проходило венчание принца Гарри и Меган Маркл.
Среди 850 гостей церемонии была королевская семья и многие знаменитости: Робби Уильямс, Наоми Кэмпбелл, Лив Тайлер и Стивен Фрай.
Пара проехала в карете по городу перед тем, как отправиться на прием в их честь у королевы Елизаветы II.
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12 октября 2018
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