В Европе будет создана "резервная" популяция коал
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Коал спасают от вирусов. Пять особей переехали в Британию

В Великобританию прибыли пять коал из Южной Австралии. Они должны положить начало "резервной" популяции в Европе.

В дикой природе в Британии животным не угрожают хламидии и ретровирусы, которые представляют серьезную опасность для коал на их родине.

  • 14 октября 2018
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