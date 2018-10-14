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Коал спасают от вирусов. Пять особей переехали в Британию
В Великобританию прибыли пять коал из Южной Австралии. Они должны положить начало "резервной" популяции в Европе.
В дикой природе в Британии животным не угрожают хламидии и ретровирусы, которые представляют серьезную опасность для коал на их родине.
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14 октября 2018
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