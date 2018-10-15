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"Пенсионерам в России живется труднее": британские противники пенсионной реформы о российских акциях
В Британии, как и в России, проходит пенсионная реформа. И у нее тоже есть противники. Это женщины, поскольку на данном этапе изменения коснулись только их. Уже с ноября 2018 года они выходят на пенсию в том же возрасте, что и мужчины - в 65 лет, а с 2020 года - в 66 лет.
Британские протестующие в восторге от протестов, которые устроили недовольные пенсионной реформой в России. Русская служба Би-би-си узнала, почему?
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15 октября 2018
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