От войны в зону отчуждения: украинские переселенцы обустраиваются у Чернобыля.
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От войны в зону отчуждения: украинские переселенцы обустраиваются у Чернобыля

Авария на Чернобыльской АЭС превратила некогда густонаселенные территории в безлюдный край. Но переселенцы с юго-востока Украины не боятся радиации.

"Лучше жить с радиацией, чем с войной", - говорят люди, которые начали жить у 30-километровой зоны отчуждения у Чернобыля.

За зоной сохраняется статус закрытой территории, поскольку высокий уровень загрязнения по-прежнему делает ее непригодной для проживания или сельскохозяйственного использования.

Взрыв четвертого реактора Чернобыльской атомной электростанции тогда произошел 26 апреля 1986 года.

  • 16 октября 2018
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