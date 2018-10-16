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От войны в зону отчуждения: украинские переселенцы обустраиваются у Чернобыля
Авария на Чернобыльской АЭС превратила некогда густонаселенные территории в безлюдный край. Но переселенцы с юго-востока Украины не боятся радиации.
"Лучше жить с радиацией, чем с войной", - говорят люди, которые начали жить у 30-километровой зоны отчуждения у Чернобыля.
За зоной сохраняется статус закрытой территории, поскольку высокий уровень загрязнения по-прежнему делает ее непригодной для проживания или сельскохозяйственного использования.
Взрыв четвертого реактора Чернобыльской атомной электростанции тогда произошел 26 апреля 1986 года.
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16 октября 2018
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