За что извиняются перед Рамзаном Кадыровым

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Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал в Грозный жителя республики Турпала Хасиева, который бросил банку в подростков в автобусе со словами "Ахмат"- сила".

В заявлении, опубликованном в социальных сетях, глава республики заявил, что увидел видеозапись инцидента в интернете и добавил, что у чеченца "есть всего несколько часов, чтобы отозваться".

На следующее утро в сети появилось видео, на котором Хасиев сообщил о том, что его "сильно поругали" в руководстве Чечни, и извинился перед главой республики.

Позже он вместе со своими родителями появился в эфире ЧГТРК Грозный и еще раз принес публичные извинения. Он рассказал, что случай произошел в Москве, где он находился в поисках работы.

За последние несколько лет жители Чечни и других регионов не раз публиковали видеозаписи с извинениями перед Рамзаном Кадыровым. Кто и за что публично просил прощения у главы республики?