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ТВ-новости: автокефалия для Украины
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 12 октября:
- Что говорят об автокефалии украинской церкви прихожане Лавры, священники и Кремль?
- Российский посол в Британии заявил, что Москва верит "туристам Петрову и Боширову".
- Повторения Крыма не будет, сказал в эксклюзивном интервью Би-би-си глава украинских ВМС о ситуации в Азовском море.
- И наконец- еще одна королевская свадьба! Вышла замуж внучка британской королевы Елизаветы принцесса Евгения.
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12 октября 2018
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