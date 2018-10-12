ТВ-новости: автокефалия для Украины

Высокая мода: как начинающей модели приходится работать манекеном

Стать звездой Недели моды очень трудно, даже если для этого есть все данные. Чтобы расплатиться с долгами, начинающей модели приходится работать в магазинах "вешалкой": примерять наряды для клиентов.