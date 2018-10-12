ТВ-новости: автокефалия для Украины
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ТВ-новости: автокефалия для Украины

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 12 октября:

  • Что говорят об автокефалии украинской церкви прихожане Лавры, священники и Кремль?
  • Российский посол в Британии заявил, что Москва верит "туристам Петрову и Боширову".
  • Повторения Крыма не будет, сказал в эксклюзивном интервью Би-би-си глава украинских ВМС о ситуации в Азовском море.
  • И наконец- еще одна королевская свадьба! Вышла замуж внучка британской королевы Елизаветы принцесса Евгения.
  • 12 октября 2018
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