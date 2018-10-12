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Посол Яковенко о деле Скрипалей: Москва верит Петрову и Боширову на слово
Ряд СМИ сообщили, что Петров и Боширов, они же Мишкин и Чепига, были не единственными сотрудниками российских спецслужб в Солсбери. По сообщению российского интернет-издания "Фонтанка", 45-летний россиянин Сергей Федотов ранее в Солсбери собирал информацию для своих более известных предполагаемых сообщников.
Скотленд-Ярд отказался прокомментировать информацию. А вот посол России в Британии Александр Яковенко прокомментировал отравление в Солсбери. Он заявил, что Россия не доверяет международной расследовательской группе.
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12 октября 2018
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