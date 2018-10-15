ТВ-новости: Синод в Минске и в Ингушетии прессуют журналистов и правозащитников
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ТВ-новости: cинод РПЦ в Минске объявил о разрыве со Вселенским патриархатом

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 15 октября:

  • Русская православная церковь дала ответна решение Вселенского патриархата предоставить автокефалию украинской церкви.
  • Кто и зачем похитил и избил сотрудника Amnesty International, который мониторил мирные протесты в Ингушетии.
  • Что саудовские СМИ рассказывают гражданам страны об исчезновении оппозиционного журналиста, вызвавшего широкий международный резонанс.
  • И скорое прибавление в королевском семействе. Принц Гарри и его супруга весной станут родителями.
  • 15 октября 2018
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