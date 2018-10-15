Исчезновение Джамаля Хашогги: что пишут саудовские СМИ?
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Как подконтрольные властям Саудовской Аравии СМИ освещают исчезновение Джамаля Хашогги.

Амира Фатхалла из Службы мониторинга Би-би-си рассказала, как подконтрольные властям Саудовской Аравии СМИ освещают исчезновение журналиста, и что об этом пишут местные пользователи соцсетей.

  • 15 октября 2018
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