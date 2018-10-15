Сотрудник Amnesty о похищении в Ингушетии: раздели полностью и стали фотографировать
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Сотрудник Amnesty Олег Козловский рассказал о своем похищении в Ингушетии

15 октября московское отделение правозащитной организации Amnesty International заявило, что в Ингушетии похитили его сотрудника Олега Козловского.

Олег Козловский рассказал в интервью Русской службе Би-би-си о том, что произошло.

  • 15 октября 2018
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