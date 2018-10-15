Пополнение в королевской семье: сколько внуков у Елизаветы II и как на них зарабатывают?
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Пополнение в королевской семье: сколько внуков у Елизаветы II и кто на них зарабатывает?

Принц Гарри и Меган ждут ребенка. Как было объявлено в понедельник, их первенец появится на свет весной 2019 года.

Ребенок станет седьмым в очереди на престол.

Сколько же всего правнуков у королевы Елизаветы II? Считаем.

  • 15 октября 2018
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