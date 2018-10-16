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Венесуэла: голод разлучает детей с родителями
Венесуэльские матери стали чаще отказываться от своих детей и отдавать их на попечение. Это происходит из-за ухудшающегося экономического кризиса в стране.
Продукты и товары первой необходимости стали практически недоступными для многих жителей Венесуэлы. Повсеместно ощущается дефицит.
Кроме того, в стране растет число беспризорных детей на улицах. Многие из них уходят из дома в поисках еды.
Журналисты Би-би-си пообщались с беспризорниками и женщинами, которым пришлось расстаться с одним ребенком, чтобы прокормить остальных.
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16 октября 2018
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