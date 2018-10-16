Пашинян ушел в отставку с поста премьера Армении, чтобы вернуться
Media playback is unsupported on your device
Видео

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об уходе в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об уходе в отставку. Этот шаг необходим для проведения в стране досрочных парламентских выборов.

О событиях в Армении Русской службе Би-би-си рассказал ереванский журналист и писатель Марк Григорян.

  • 16 октября 2018
Go to next video: ТВ-новости: раскол православных