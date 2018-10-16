Раскол РПЦ и Константинополя: что говорят православные?
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РПЦ ответил на предоставление вселенским патриархом независимости украинской церкви.

15 октября синод Русской православной церкви разорвал евхаристические отношения с Вселенским патриархатом Константинополя из-за ситуации на Украине.

Мы спросили людей на улицах Москвы и Киева о том, как жить дальше прихожанам православной церкви.

  • 16 октября 2018
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