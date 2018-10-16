ТВ-новости: раскол православных
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ТВ-новости: раскол православных

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 16 октября:

  • Что означает разрыв Русской православной церкви и Вселенской патриархии?
  • Премьер Армении Никол Пашинян уходит в отставку, чтобы вернуться победителем досрочных выборов.
  • Кризис по-венесуэльски. Чтобы выжить, люди покупают гнилое мясо.
  • Жизнь в зоне отчуждения. Почему беженцы из Донбасса поселились в Чернобыле?
  • 16 октября 2018
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