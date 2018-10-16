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ТВ-новости: раскол православных
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 16 октября:
- Что означает разрыв Русской православной церкви и Вселенской патриархии?
- Премьер Армении Никол Пашинян уходит в отставку, чтобы вернуться победителем досрочных выборов.
- Кризис по-венесуэльски. Чтобы выжить, люди покупают гнилое мясо.
- Жизнь в зоне отчуждения. Почему беженцы из Донбасса поселились в Чернобыле?
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16 октября 2018
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