Принц Гарри и Меган посетили школу в Австралии. Что могло пойти не так?
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Принц Гарри и Меган посетили школу в Австралии. Что могло пойти не так?

Пятилетний Люк Винсент из австралийского города Даббо прославился. На встрече с Гарри и Меган мальчик не смог удержаться и нарушил протокол - потрогал герцога Сессекского за бороду.

Гарри и Меган прибыли в Австралию в понедельник, затем они отправятся в Новую Зеландию, Фиджи и Тонга.

На неделе стало известно, что весной у пары родится первенец.

  • 17 октября 2018
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