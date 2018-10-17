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Принц Гарри и Меган посетили школу в Австралии. Что могло пойти не так?
Пятилетний Люк Винсент из австралийского города Даббо прославился. На встрече с Гарри и Меган мальчик не смог удержаться и нарушил протокол - потрогал герцога Сессекского за бороду.
Гарри и Меган прибыли в Австралию в понедельник, затем они отправятся в Новую Зеландию, Фиджи и Тонга.
На неделе стало известно, что весной у пары родится первенец.
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17 октября 2018
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