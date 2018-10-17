"Я сотни раз видела, как отрубают головы" – как работают модераторы соцсетей.
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"Я сотни раз видела, как отрубают головы": модераторы соцсетей о своей работе

Социальные сети нанимают сотни модераторов, чтобы они удаляли публикуемые материалы, которые содержат насилие или как-то иначе нарушают правила сообщества. Кто эти люди и с чем им приходится ежедневно сталкиваться?

Многие из модераторов работают не напрямую с Facebook, Twitter и Youtube, а в подрядных компаниях.

Зачастую этим людям не хватает необходимой при такой работе психологической поддержки, утверждают авторы документального фильма “Чистильщики".

Представители крупнейших игроков рынка соцмедиа с этим не согласны.

  • 17 октября 2018
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