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Видео
Взрыв в колледже в Керчи. Видео
В политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. По меньшей мере 13 человек погибли, еще минимум 50 пострадали.
По данным НАК, сработало неустановленное взрывное устройство.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что версия теракта в керченском колледже рассматривается.
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17 октября 2018
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