Взрыв в колледже в Керчи. Первые кадры
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Взрыв в колледже в Керчи. Видео

В политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. По меньшей мере 13 человек погибли, еще минимум 50 пострадали.

По данным НАК, сработало неустановленное взрывное устройство.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что версия теракта в керченском колледже рассматривается.

  • 17 октября 2018
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