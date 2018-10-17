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Нападение в Керчи: что говорят очевидцы и Владимир Путин
В политехническом колледже в Керчи произошел взрыв и вооруженное нападение. Впоследствии выяснилось, что нападение устроил студент 4 курса колледжа Владислав Росляков, который покончил с собой на месте.
Владимир Путин выразил свои соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В нападении погибли по меньшей мере 17 человек, более 40 ранены.
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17 октября 2018
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