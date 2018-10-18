"Я потерял самых дорогих мне людей в химической атаке"
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"Я потерял самых дорогих мне людей": история жертвы химической атаки

Абдул Хамид Юсеф потерял в химической атаке на город Хан-Шейхун в Сирии всю свою семью: жену, детей и брата.

Когда они проснулись от звуков бомбежки, они выбежали из дома в поисках убежища. Абдул стал помогать другим людям и очнулся уже в больнице. Позже к нему в палату принесли тела жены и детей - так он узнал, что они погибли.

Абдул рассказал Би-би-си о том, как он живет после этой трагедии.

  • 18 октября 2018
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