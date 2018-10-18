Что будет с судимыми за хранение марихуаны в Канаде после лигалайза.
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Лигалайз в Канаде: что будет с осужденными ранее за хранение марихуаны?

В Канаде легализовали рекреационную марихуану, но что будет с людьми, у которых уже есть судимость за хранение каннабиса?

Таких людей в страней около 500 тысяч.

Активисты борются за то, чтобы их амнистировали, но власти пока не приняли окончательного решения.

  • 18 октября 2018
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