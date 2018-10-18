Выживет ли на рынке кафе без цен?
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Кафе без цен: как устроен христианский ресторанный бизнес?

В Ивано-Франковске на западе Украины открыли кафе, в меню которого не указаны цены. Каждый посетитель сам решает, сколько денег оставить за свой заказ.

Владельцы заведения называют свой бизнес христианским и рассчитывают на прибыль.

Корреспондент Би-би-си Олег Карпьяк пообедал и попытался выяснить, долго ли проживет такой бизнес.

  • 18 октября 2018
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