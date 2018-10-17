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ТВ-новости: что известно о нападении в Керчи
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 17 октября:
- В результате нападения в керченском колледже убиты 19 человек, подозреваемый застрелился.
- Би-би-си смогла попасть в район в Йемене, где десятки школьников и взрослых были убиты во время авиаудара саудовской коалиции.
- Ученые научились получать мясо, не убивая животных.
- И наш блогер обменял учебники истории на шлем виртуальной реальности, чтобы представить себя на месте Ленина.
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17 октября 2018
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