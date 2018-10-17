ТВ-новости: Что известно о трагедии в Керчи и российская пропаганда в "Твиттере"
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ТВ-новости: что известно о нападении в Керчи

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 17 октября:

  • В результате нападения в керченском колледже убиты 19 человек, подозреваемый застрелился.
  • Би-би-си смогла попасть в район в Йемене, где десятки школьников и взрослых были убиты во время авиаудара саудовской коалиции.
  • Ученые научились получать мясо, не убивая животных.
  • И наш блогер обменял учебники истории на шлем виртуальной реальности, чтобы представить себя на месте Ленина.
  • 17 октября 2018
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