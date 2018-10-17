Керчь после нападения в колледже: что происходит в городе?
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Керчь после нападения в колледже: что происходит в городе?

19 человек погибли в результате нападения на керченский политехнический колледж.

Русская служба Би-би-си поговорила с первокурсником этого колледжа, который оказался в нескольких метрах от взрыва.

  • 17 октября 2018
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