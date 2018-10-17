Что "Твиттер" рассказал о российской фабрике троллей
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Что Twitter рассказал о российской фабрике троллей

Компания Twitter обнародовала архив из 10 миллионов записей и другого медиа-контента, размещенного в аккаунтах этой социальной сети.

Она называет записи частью информационных операций, санкционированных властями России и Ирана.

Корреспондент Би-би-си по кибербезопастности Андрей Сошников рассказал, что за кампании они вели в этой соцсети.

  • 17 октября 2018
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