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"Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут". Путин на "Валдае"
На заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи Владимир Путин высказался о ядерной агрессии.
"Мы готовы и будем применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что кто-то, потенциальный агрессор, наносит удар по России, по нашей территории." - сказал президент России.
Подробнее - в видео.
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18 октября 2018
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