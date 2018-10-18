"Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут". Путин на Валдае
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"Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут". Путин на "Валдае"

На заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи Владимир Путин высказался о ядерной агрессии.

"Мы готовы и будем применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что кто-то, потенциальный агрессор, наносит удар по России, по нашей территории." - сказал президент России.

Подробнее - в видео.

  • 18 октября 2018
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