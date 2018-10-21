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Видео
Робот против рака кожи: как работают новые технологии на вашем теле
В инженерной лаборатории Массачусетского технологического института изобрели робота на присосках, который может сам обследовать тело пациента без участия человека.
Разработкой руководил россиянин Артем Дементьев.
Он рассказал Би-би-си о том, как робот поможет в борьбе с раком кожи.
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21 октября 2018
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