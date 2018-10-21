Львиное сердце: как лабрадоры "усыновили" дикого зверя
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Львиное сердце: как лабрадоры "усыновили" дикого зверя

На Шри-Ланке сотрудники одного из зоопарков провели вынужденный эксперимент - брошенного матерью львенка отдали на попечение лабрадору.

Лев вырос вместе со щенками, но потом его забрали сначала в зоопарк, а потом перевели в заповедник.

Дикий зверь до сих пор узнает главу семьи, которая его воспитала.

  • 21 октября 2018
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