К планете-аномалии Меркурию направится миссия
Media playback is unsupported on your device
Видео

Чем займется миссия "Бепи Коломбо", запущенная к Меркурию

Миссия "Бепи Коломбо" отправилась к Меркурию. Ее готовили европейские ученые совместно с Японским аэрокосмическим агентством.

Путь до Меркурия, которые должны проделать две орбитальные станции, займет более семи лет.

Что нового о Меркурии и солнечной системе в целом может рассказать "Бепи Коломбо"?

  • 21 октября 2018
Go to next video: Прикоснуться к Солнцу - как это возможно?