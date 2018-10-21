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Чем займется миссия "Бепи Коломбо", запущенная к Меркурию
Миссия "Бепи Коломбо" отправилась к Меркурию. Ее готовили европейские ученые совместно с Японским аэрокосмическим агентством.
Путь до Меркурия, которые должны проделать две орбитальные станции, займет более семи лет.
Что нового о Меркурии и солнечной системе в целом может рассказать "Бепи Коломбо"?
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21 октября 2018
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