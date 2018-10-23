В Китае открылся самый длинный морской мост в мире
Китай празднует открытие самого длинного в мире морского моста. Сооружение длинной 55 км связало Гонконг, Макао и Чжухай.
- Космонавт Олег Артемьев показал самый длинный маршрут по МКС
- Самый длинный пешеходный мост в мире
- Самые длинные ногти в мире подстригли
Возведение моста началось в 2009 году, но сроки его сдачи переносились. Бюджет проекта приходилось неоднократно увеличивать. В итоге он обошелся в 20 млрд долларов.
Чтобы не мешать оживленному судоходству, был построен тоннель длиной 6,7 км. Он проложен между двумя искусственными островами.
Мост спроектирован так, что ему не страшны землетрясения, мощные сезонные ураганы и случайные аварии судов.
Мост соединяет три очень отличающихся друг от друга части Китая - два специальных административных района (Гонконг и Макао), а также континентальную часть. Это означает, что он охватывает разные юридические и политические системы.
-
23 октября 2018