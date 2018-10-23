Самый длинный морской мост в мире
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В Китае открылся самый длинный морской мост в мире

Китай празднует открытие самого длинного в мире морского моста. Сооружение длинной 55 км связало Гонконг, Макао и Чжухай.

Возведение моста началось в 2009 году, но сроки его сдачи переносились. Бюджет проекта приходилось неоднократно увеличивать. В итоге он обошелся в 20 млрд долларов.

Чтобы не мешать оживленному судоходству, был построен тоннель длиной 6,7 км. Он проложен между двумя искусственными островами.

Мост спроектирован так, что ему не страшны землетрясения, мощные сезонные ураганы и случайные аварии судов.

Мост соединяет три очень отличающихся друг от друга части Китая - два специальных административных района (Гонконг и Макао), а также континентальную часть. Это означает, что он охватывает разные юридические и политические системы.

  • 23 октября 2018
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